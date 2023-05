OM : Jérôme Rothen réclame des changements à Igor Tudor

La suite après cette publicité

Après sa nouvelle défaite ce week-end contre le LOSC (2-1), l’OM est en train de laisser filer Lens et la 2e place de Ligue 1. Avec 5 points de retard à deux journées de la fin, il faudrait un miracle aux Phocéens pour revenir et chiper un strapontin directement qualificatif à la prochaine Ligue des Champions. Pour Jérôme Rothen, cette baisse de régime est la faute d’Igor Tudor qui s’est coupé de certains joueurs, alors que ces derniers auraient pu faire du bien en apportant fraîcheur physique et mentale. Sur RMC, l’ancien milieu de terrain du PSG déplore les méthodes du Croate mais souhaite le revoir la saison prochaine à condition qu’il change une partie de son management.

«Il faut reconnaitre les choses positives qu’il a pu faire toute l’année, mais il a manqué d’adaptation par moment. Le problème c’est qu’en restant assez dur dans son management tout au long de la saison, le groupe a fini par plus ou moins exploser avec des résultats en dent de scie ces dernières semaines. Et c’est là qu’il faut rester frais physiquement et psychologiquement. Sa méthode a mis dans le dur la plupart des joueurs. Même lui. Il est rattrapé par ce qu’il a mis en place ces derniers mois. Et puis il y a trop de conflits. Quand tes résultats te fuient et que tu sors des clous, il arrive ce qu’on pensait. Il s’est sabordé un peu tout seul. Il avait mieux à faire avec certains joueurs. Il en a mis certains au placard. Il faut qu’il adoucisse ses méthodes pour repartir l’année prochaine parce que ça mérite d’être revu un an. On ne lui coupe pas la tête non plus. Là, en toute logique, ils vont finir 3e. L’année pouvait être bonne, elle est moyenne.»

