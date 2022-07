Manchester United : Cristiano Ronaldo veut claquer la porte !

La suite après cette publicité

«La situation de Cristiano Ronaldo ? Je lui ai parlé il y a quelques semaines, donc je m'attends à revoir Cristiano le 4 juillet pour la reprise. Il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que Man United soit prêt à perdre une ressource de premier plan comme Cristiano Ronaldo», déclarait dernièrement Bruno Fernandes, coéquipier de CR7 du côté d'Old Trafford. Assuré de poursuivre sa collaboration avec son compatriote, le milieu de terrain des Red Devils pourrait cependant vivre une bien mauvaise surprise dans les prochains jours.

Ainsi et comme le révèle The Times ce samedi, le quintuple Ballon d'Or a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League recevait une offre satisfaisante lors du mercato. Dans ce sens, le média britannique précise que la décision de l'attaquant international portugais (189 sélections, 117 buts) est motivée par le désir de jouer en Ligue des champions pour le reste de sa carrière. Une ambition que les Red Devils ne peuvent pas lui offrir pour la saison à venir.

Le Bayern, Chelsea ou la Serie A !

Selon des amis proches du Lusitanien, cette demande de transfert serait également effectuée pour des raisons personnelles après une période difficile pour sa jeune famille. Auteur de 24 buts et 3 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Cristiano Ronaldo n'a, en effet, pas pu empêcher la saison plus que contrastée du club mancunien, sixième de Premier League et donc absent de la prochaine Ligue des Champions.

Au cœur de plusieurs spéculations, l'ancien buteur de la Juve et du Real Madrid pourrait donc quitter Manchester plus tôt que prévu. Désireux de rester au plus haut niveau malgré ses 37 printemps, CR7, sous contrat jusqu'en juin 2023, reste d'ailleurs dans le viseur du Bayern Munich et de Chelsea. Si les Bavarois, champions d’Allemagne, ont pour l'instant suspendu leur intérêts en attendant de connaître le destin de leur attaquant Robert Lewandowski, ciblé par le Barça, Todd Boehly, le nouveau copropriétaire de Chelsea, a lui déjà rencontré les représentants de Ronaldo le mois dernier. A noter enfin qu'un retour en Serie A où Ronaldo a marqué 81 fois en 98 apparitions en championnat reste également une autre option à l’étude.