Brésil : les avantages de Neymar font jaser

Neymar a ce talent que peu d’autres joueurs ont : il sait faire énormément parler de lui sur et en dehors du terrain. Pour le moment, en ce qui concerne le rectangle vert, rien à signaler. Le Brésilien se remet d’une blessure à la cheville et un retour à la compétition ne serait pas prévu avant le mois de septembre. Mais même quand il ne joue pas, le Ney fait causer.

Entre les travaux illégaux de sa maison au Brésil et des tests physiques déjà pointés du doigt, le numéro 10 du Paris Saint-Germain fait les gros titres. Dans son pays, c’est une interview de Juninho Paulista, l’ancien coordinateur de la Seleção (notamment durant le Mondial 2022) qui fait jaser. Ce dernier a passé en revue les événements polémiques de la sélection auriverde au Qatar. Et un sujet a retenu l’attention des médias locaux : les avantages supposés de Neymar en équipe nationale. Co-meilleur buteur de l’histoire de la Canarinha avec Pelé (77 réalisations) et quatrième joueur le plus capé de sa sélection (124 capes), le natif de Mogi das Cruzes est un poids lourd de son équipe. Un statut qui lui octroie certains passe-droits.

«Des choses stupides qui ne nous feraient pas de mal»

« Neymar regarde Messi dans l’équipe nationale argentine avec des avantages. Il regarde Cristiano Ronaldo dans l’équipe nationale portugaise avec quelques avantages. Puis il arrive dans l’équipe brésilienne et il est humainement normal, parce qu’il est au niveau de ces joueurs, qu’il essaie d’obtenir des avantages. Parce qu’il est techniquement le meilleur joueur du Brésil. Mais c’est à nous de lui montrer que certaines situations qui ne lui font pas de mal sont acceptables. D’autres, non. Dans la plupart des cas, il fera ce que tous les joueurs font. C’est ce que Felipão (Luiz Felipe Scolari, ndlr) a fait avec Ronaldo en 2002. Il était également une référence technique pour le groupe. Et Neymar l’a parfaitement compris, sans aucun problème », a confié Juninho Paulista à Globoesporte.

Mais de quels avantages parle-t-on ? « Des choses stupides qui ne nous feraient pas de mal », assure-t-il, tout en démentant que le numéro 10 de la Seleção avait le droit d’inviter des proches et sa famille dans l’hôtel où séjournait l’équipe durant la compétition au Qatar. « Non, c’est l’une des choses qu’il ne pouvait pas faire. Vous êtes là pendant 30 jours, concentrés sur ce que vous avez à faire. Les membres de la famille étaient autorisés au bon moment, mais pas tout le temps. C’est quelque chose qu’ils ont observé en 2018 et qui n’a pas très bien fonctionné, et nous l’avons changé. Mais en termes de problèmes disciplinaires, il n’y en a eu aucun, Neymar, comme n’importe quel autre joueur, n’a eu aucun problème disciplinaire. C’est tout à notre honneur. La génération est différente de la précédente, elle est différente de la mienne, ce n’est pas "non, c’est non". Il faut avoir une base. »