Monaco pense au retour de Vadim Vasilyev

Ces dernières saisons, l’AS Monaco peine à redevenir une valeur sûre de la Ligue 1 et un vrai outsider derrière le PSG. L’irrégularité des résultats des Monégasques depuis quelques temps irrite grandement la propriétaire du club Dimitri Rybolovlev. Selon les informations de l’Equipe, ce dernier penserait même à faire revenir Vadim Vasilyev son ancien vice-président.

Aujourd’hui dirigeant d’une société d’agents de joueurs, Vadim Vasilyev a été à l’AS Monaco de mars 2013 à février 2019. Le quotidien français précise qu’il est associé à la belle réussite monégasque lors de cette période (Champion de France et demi finaliste de C1). S’il avait quitté le club en raison des mauvais résultats de l’époque et des pertes financières du club, il ne serait pas fermé à un retour. Il pourrait débarquer avec Geoffrey Moncada, actuel chief scout de l’AC Milan. Mais il faudra régler quelques détails administratif puisqu’il exerce toujours la fonction d’agent et qu’il faut un délai d’un an sans exercer pour rejoindre un club.

