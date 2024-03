PSG, Corée du sud : Kang-in Lee est déjà sous pression

Dimanche, le Paris Saint-Germain s’est imposé 6 à 2 face à Montpellier en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Si Kylian Mbappé a brillé avec un triplé, Kang-in Lee a aussi marqué un but. Un petit événement puisque cela faisait plus de 4 mois que le Sud-coréen n’avait plus trouvé le chemin des filets en championnat de France. Sa dernière réalisation en L1 remontait au 3 novembre dernier face…au MHSC. Une équipe qui réussit à Lee. Entre-temps, il a inscrit un but lors du Trophée des champions face au TFC le 3 janvier dernier, ainsi qu’un doublé face au Bahreïn en Coupe d’Asie des Nations.

Un incident qui lui a coûté cher

Une compétition où il a disputé 6 rencontres. Mais il aurait pu ne pas jouer la dernière face à la Jordanie le 6 février. Quelques heures avant la 1/2 finale du tournoi, le joueur du PSG ainsi que d’autres coéquipiers se sont pris le bec avec leur capitaine Heung-min Son. Ce dernier a rappelé à l’ordre les joueurs qui voulaient participer à des parties de ping-pong. Les esprits se sont échauffés lorsque le Parisien a insulté le joueur de Tottenham, qui a attrapé Lee par le col et qui s’est blessé au doigt durant l’altercation.

Dans la foulée, plusieurs éléments du groupe ont demandé à ce que Kang-in Lee ne joue pas la 1/2 finale. Mais Jürgen Klinsmann, qui était le sélectionneur à l’époque, a tenu bon et a fait jouer le natif d’Incheon. Après coup, l’Allemand a avoué que cette bagarre et ce choix avaient certainement compté lors de la défaite 2 à 0. Ensuite, chacun est reparti en club. Mais l’affaire a éclaté publiquement. Lee a présenté ses excuses à plusieurs reprises à Son. Pendant ce temps-là, la fédération de football sud-coréenne a indiqué étudier le cas de Kang-in Lee, qui a d’ailleurs été lâché par plusieurs sponsors au pays. En pleine tempête, il a pu compter sur la main tendue du sélectionneur intérimaire Hwang Sun-hong.

Lee est toujours critiqué

Ce dernier l’a convoqué pour le rassemblement de mars.«Concernant Lee Kang-in, j’ai communiqué directement avec les deux joueurs. Lee Kang-in souhaite sincèrement s’excuser auprès des fans de football et des joueurs (…) Si nous continuons sans appeler Kang-in Lee, la crise peut être surmontée, mais je ne pense pas que le problème sera résolu en ne l’appelant pas cette fois et en l’appelant la prochaine fois. D’après mon expérience, je pense qu’il y a toujours des problèmes comme celui-là au sein de l’équipe. Cependant, la clé est la rapidité avec laquelle vous le résolvez.» Il a donc pris le taureau par les cornes pour régler ce problème.

Malgré tout, beaucoup estiment en Corée du sud qu’il aurait dû recevoir une sanction disciplinaire, voire ne plus revenir. Mais Lee est bien là. Sport Chosun explique qu’il est arrivé au pays dans la matinée. Il a été accueilli par certains fans qui lui ont demandé de signer des maillots. Le joueur s’est exécuté tout sourire. Mais le média sud-coréen ajoute que beaucoup pensaient qu’il allait "baisser la tête" et qu’il "présenterait ses excuses à l’aéroport". Il a affiché une attitude bien différente de celle attendue puisqu’il "est sorti en toute confiance avec un sourire aux lèvres". Un comportement que certains jugent déplacé.

Des excuses publiques et deux rencontres pour se racheter

Mais le staff et la fédération, qui attendent une attitude irréprochable et respectueuse de sa part, comptent sur lui. Un membre de la fédération a d’ailleurs expliqué à Sport Hankook : «après la conférence de presse officielle de l’équipe nationale qui se tiendra le 20 mars à 15h30 au stade de la Coupe du monde de Séoul, nous prévoyons d’organiser un rendez-vous pour Kang-in Lee afin d’exprimer ses sentiments auprès des supporters. Les discussions avec le joueur n’ont pas encore eu lieu.» Mais le média local assure que le Parisien est "susceptible d’accepter cette offre pour être pardonné par le public". Il pourra utiliser les mots si bien sûr il accepte la demande de la fédération.

Lee pourra aussi répondre sur le terrain, là où il sait le mieux s’exprimer. Il aura deux rencontres, comptant pour les éliminatoires au Mondial 2026, pour le faire puisque la Corée du sud va affronter la Thaïlande le 21 mars à domicile et avant de jouer le match retour le 26 mars à Bangkok. Deux rencontres capitales pour Lee. Sport Hankook écrit : «la période du mois de mars pourrait permettre le grand pardon. Lee peut présenter ses excuses directement devant les fans et montrer ses compétences. Lee veut passer ce mois de mars de manière significative plus que quiconque.» Attendu au tournant, le joueur de 23 ans va devoir être la hauteur pour reconquérir un pays très déçu par lui. Le PSG espère qu’il réussira sa mission rédemption.