Vasco : Dimitri Payet va se mettre au portugais

Joueur de Vasco da Gama depuis cet été, Dimitri Payet connaît un excellent début d’aventure à Rio de Janeiro. Et le milieu de terrain offensif français de 36 ans, qui a signé pour deux ans, compte poursuivre son adaptation à fond.

Globoesporte annonce que Payet va bientôt prendre des cours de portugais. Jusqu’à présent, le Réunionnais fait passer ses messages en parlant anglais ou via le gardien Léo Jardim et le défenseur Robson Bambu qui comprennent le français grâce à leur expérience respective à Lille et Nice.