Barça : Dani Alves analyse la crise

La perte du titre alors qu'ils avaient une belle avance, une défaite contre une équipe d'Osasuna réduite à 10 (1-2), la crise au Barça est bien là. Quique Setién est pointé du doigt, le collectif a du mal et ce malgré un Lionel Messi toujours au top, encore buteur contre Osasuna. Le problème reste ses coéquipiers, très peu influents dans le jeu et pas compatibles avec le style de la Pulga. C'est en tout cas ce que pense Dani Alves, ancien latéral de la grande époque du FC Barcelone.

Le Brésilien, actuellement à Sao Paulo, s'est exprimé dans l'émission de radio Catalunya Radio : « il voit ce que je ressens, c'est qu'il manque de soutien. Je dis toujours que Messi était le plat principal et nous étions les ingrédients parfaits à l'époque. Maintenant, le sentiment est qu'il tire toujours la voiture à tout moment et qu'il est humain. Il est au Barça depuis de nombreuses années et a vécu bien des choses et sait parfaitement ce dont l'équipe a besoin pour gagner et aspirer à de grandes choses. » Des erreurs de casting pour justifier la défaillance du club catalan ? Peut-être...