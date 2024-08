Ligue 1 : Strasbourg domine Rennes, Toulouse accroche Nice, Nantes se lance contre Auxerre

Ce dimanche, la deuxième journée de Ligue 1 se poursuivait avec trois rencontres planifiées à 17h. Alors qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, force est de constater que Rennes a envoyé un sacré message à la concurrence la semaine dernière. Sur sa pelouse, le club breton a donné une leçon à l’Olympique Lyonnais (3-0). Sous l’impulsion de cette entrée en matière fructueuse, il fallait désormais enchaîner ce dimanche sur la pelouse de Strasbourg. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Julien Stéphan. Face à des Alsaciens offensifs d’entrée, le SRFC a eu du mal à rentrer dans sa rencontre. Une entame pénible qui a coûté cher aux visiteurs.

Alors que Diego Moreira avait alerté Steve Mandanda quelques minutes auparavant (19e), Andrey Santos a profité d’un corner mal repoussé pour tromper l’ancien portier des Bleus à l’aide d’une reprise de volée croisée (1-0, 23e). Pour autant, Strasbourg s’est reposé sur ses lauriers et le sursaut d’orgueil rennais, symbolisé par la transversale de Gouiri (27e) et l’action d’Adrien Truffert (44e), aurait pu coûter cher aux ouailles de Liam Rosenior. Au retour des vestiaires, ces dernières ont pourtant pris le large grâce à un but hargneux d’Emanuel Emegha (2-0, 48e). Et malgré la réduction de l’écart de Ludovic Blas d’une belle frappe du pied gauche (2-1, 57e), Rennes n’a pas su revenir dans la partie. En fin de rencontre, les pensionnaires du Roazhon Park ont même coulé. Après le contre-son-camp de Christopher Wooh en fin de rencontre (3-1, 88e), Sekou Mara, recruté cette semaine par Strasbourg, a cru réaliser des débuts parfaits avec le RSCA mais sa réalisation a finalement été refusée pour un hors-jeu avéré de Dilane Bakwa (90+4e).

Auxerre battu par Nantes, Toulouse accroche Nice

Sur la Côte d’Azur, Nice recevait Toulouse dans une pelouse indigne de l’antre niçois. Dans ce contexte peu propice à un jeu intéressant, les Aiglons ont cependant montré de bonnes intentions lors du premier acte. En fin de première période, Mohamed-Ali Cho, en jambes depuis le début de saison et encore face au TéFéCé, a cru ouvrir le score mais cette ouverture du score a été annulée pour une faute préalable de Melvin Bard (43e). Au retour des vestiaires, les filets ont enfin tremblé et Jonathan Clauss a ouvert son compteur avec le Gym d’une frappe puissante dans un angle fermé (1-0, 54e). Un signal d’alarme pour les Violets qui se sont réveillés et ont réagi en se projetant encore plus offensivement.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 6 2 9 2 0 0 10 1 2 Marseille 6 2 5 2 0 0 6 1 3 Lille 6 2 4 2 0 0 4 0 4 Monaco 6 2 3 2 0 0 3 0 5 Lens 6 2 3 2 0 0 3 0 6 Strasbourg 4 2 2 1 1 0 4 2 7 Nantes 4 2 2 1 1 0 2 0 8 Rennes 3 2 1 1 0 1 4 3 Voir le classement complet

Franck Magri ayant touché la barre quelques minutes avant (63e), Shavy Babicka a finalement remis les deux équipes à hauteur en étant à la conclusion d’un centre de Gboho (1-1, 73e). Un nul finalement mérité et qui empêche Nice et Toulouse de goûter à leur première victoire de la saison. Pour finir, l’AJ Auxerre, qui avait justement battu Nice à l’Abbé-Deschamps la semaine dernière (2-1), s’est incliné sur la pelouse de Nantes. Moses Simon a profité d’une grosse erreur de main de Donovan Léon pour ouvrir le score (14e). Sorba Thomas croyait avoir offert le break à sa nouvelle équipe mais c’est finalement le jeune Bahereba Guirassy (17 ans) qui a parachevé le succès nantais en fin de rencontre (90+4e). Le FC Nantes glane son premier match de la saison.

Les résultats des matches de 17h :

Strasbourg 4-1 Rennes : Andrey Santos (23e), Emegha (48e), Wooh (c.s.c, 87e) / Blas (57e)

Nantes 2-0 Auxerre : Simon (14e), Guirassy (90+3e)

Nice 1-1 Toulouse : Clauss (54e) / Babicka (73e)