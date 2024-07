Ethan Mbappé justifie le choix du LOSC

C’est ce qui s’appelle une victime collatérale. À seulement 17 ans, Ethan Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain, pas forcément avec le sourire. Vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France la saison dernière, le jeune milieu de terrain a également remporté le titre national chez les U19. Mais suite au divorce fracassant entre son grand frère et le club de la capitale, le jeune Ethan ne signera jamais pro chez les Rouge et Bleu.

Ce jeudi, le LOSC a d’ailleurs confirmé l’arrivée du jeune frère Mbappé dans la cité nordiste. Le nouveau numéro 29 des Dogues y a signé son premier contrat professionnel de trois ans et va donc poursuivre sa progression loin d’un PSG où les Mbappé sont devenus des indésirables. Une excellente nouvelle pour le président lillois Olivier Létang.

Mbappé voulait rester en L1

«Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier Ethan et sa famille de la confiance qu’ils nous ont accordée alors qu’ils avaient de nombreuses autres sollicitations. C’est une marque de reconnaissance du bon travail effectué ces dernières années par les staffs du LOSC», a-t-il confié sur le site officiel du LOSC.

En attendant une potentielle conférence de presse de présentation pour en savoir davantage sur son départ du PSG, Ethan Mbappé a brièvement expliqué son choix de rallier le nord de la France. «Je suis très content de rejoindre le LOSC. Je suis impatient de commencer cette aventure et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff, ainsi que les supporters. Pour moi, à mon âge, rester en France était la meilleure option pour progresser. Je pense que le LOSC était le meilleur projet. C’est un club qui fait partie des meilleurs en France. C’est une vraie fierté de pouvoir jouer ici.» Place au terrain maintenant.