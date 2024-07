Ethan Mbappé file au LOSC !

Trois matches de Ligue 1 et deux de Coupe de France : ce sera donc le bilan d’Ethan Mbappé sous les couleurs du PSG, un bilan qui ne s’étirera pas plus loin. Arrivé dans les valises de son grand frère Kylian à l’été 2017, le milieu de terrain aura fait toutes ses classes à Paris, des U13 jusqu’aux professionnels cette saison, avant de désormais tracer sa route du côté de Lille. Les relations s’étant nettement rafraîchies entre le clan Mbappé et le PSG, la signature du premier contrat professionnel d’Ethan Mbappé au PSG avait connu un coup d’arrêt ces derniers mois.

Mi-mai, nous vous révélions ainsi un intérêt du LOSC pour le petit frère de la star de l’équipe de France. 4e de Ligue 1 la saison passée, le club nordiste a l’ambition de retrouver la Ligue des Champions, et pour ça, il devra passer par un tour préliminaire au mois d’août, avant un éventuel barrage quelques jours plus tard. Le président lillois, Olivier Létang, avait lui insisté sur la volonté du club de s’appuyer sur les meilleurs jeunes. Une envie partagée par Bruno Génésio, qui pourra donc compter sur Ethan Mbappé.

Ce jeudi, le LOSC a officialisé l’arrivée libre d’Ethan Mbappé, dont certaines images avaient déjà pu fuiter sous le maillot du club nordiste. Le joueur né en 2006 y a signé son premier contrat professionnel, d’une durée de trois ans. «Ethan, enfile ta nouvelle armure et porte haut les couleurs du LOSC, bienvenue chez toi», indique par ailleurs le club lillois sur ses réseaux sociaux.

Avec le possible départ de Benjamin André, cité du côté de l’Arabie saoudite, et l’incertitude autour d’Angel Gomes, Ignacio Miramon, Nabil Bentaleb ou encore Rémy Cabella, Ethan Mbappé aura l’occasion de s’illustrer dès la préparation. A noter que son arrivée découle d’une volonté d’Olivier Létang, qui apprécie grandement la personnalité et le profil du milieu de terrain.