Copa América : lourde sanction pour Darwin Núñez

La CONMEBOL a annoncé, ce mercredi, les différentes sanctions attribuées suite aux débordements survenus après Uruguay-Colombie en demi-finale de Copa América, en juillet dernier. Pour rappel, plusieurs joueurs uruguayens sont montés dans les tribunes pour affronter des supporters colombiens qui avaient commencé à se bagarrer dans une zone proche des familles des joueurs. D’après The Athletic, Darwin Núñez, qui a été vu sur une vidéo tentant de lancer une chaise dans les tribunes, a été suspendu pour cinq matches et a été condamné à une amende de 20 000 dollars pour son implication dans la bagarre.

Rodrigo Bentancur a écopé d’une suspension de quatre matches et d’une amende de 16 000 dollars. Mathías Olivera, Ronald Araújo et José María Giménez, quant à eux, ont reçu trois matchs de suspension et 12 000 dollars (9 000 livres sterling) d’amende. Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele et Facundo Pellistri ont été condamnés à une amende de 5 000 dollars chacun et la fédération uruguayenne (AUF) devra payer une amende de 20 000 dollars. Enfin, Marcelo García, officiel de la fédération uruguayenne, a été banni de toutes les compétitions de la CONMEBOL pendant six mois. Il a été vu sur une vidéo en train de jeter une bouteille d’eau sur les supporters colombiens depuis son poste d’observation dans une suite.