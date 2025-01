OL : Pierre Sage admet être sur un siège éjectable

Si un supporter de l’Olympique Lyonnais en doutait encore, l’été de grâce de Pierre Sage est bel et bien fini. Depuis la mi-décembre, les Gones enchaînent les déconvenues. La défaite contre le PSG (3-1) a été le point de départ de la mauvaise série actuelle. «Depuis le match du PSG (1-3, le 15 décembre), quelque chose s’est passé, il faut trouver les raisons. On va s’y mettre dès demain (ce jeudi) avec le coach, le staff, les joueurs», concédait Matthieu Louis-Jean, le directeur technique après l’élimination en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu (N3).

Le décevant match nul contre Toulouse (0-0) en Ligue 1 n’a pas arrangé les choses. Pierre Sage est désormais en danger. John Textor aurait même contacté Paulo Fonseca, libre depuis son éviction de l’AC Milan, pour prendre la suite. Le technicien lyonnais se sait sur la sellette. Il a même été d’une franchise étonnante à la veille du déplacement au Fenerbahçe en Ligue Europa. «Je me concentre uniquement sur ce que j’ai à faire et ce que je maîtrise. Ce que je maîtrise aujourd’hui est ce qu’il se passe en séance, les joueurs qui jouent et les changements en cours de match. Je fais mon métier du mieux possible avec l’idée de nous qualifier.»

Pierre Sage : «Ce n’est pas la première fois que je suis fragilisé»

Sage concède que sa place s’est «fragilisée parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités et ambitions». Dans les propos rapportés par Olympique et Lyonnais, il affirme néanmoins connaître les risques inhérents à son métier. «Ce n’est pas la première fois que je suis fragilisé. J’ai été fragilisé rapidement lors de mon intérim en perdant mes deux premiers matchs, j’ai été fragilisé lors de deux premiers matchs de l’année civile dernière avec deux défaites en championnat contre Le Havre et Rennes. J’ai ensuite été fragilisé en début de saison. Le plus important pour moi est de connaître la même issue que les précédentes.»

L’entraîneur de l’OL fait front, alors qu’il a tout de même permis à son club de sauver les meubles la saison passée, lui qui avait récupéré l’équipe en position de relégable, avant de finir 6e de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France. L’intérimaire avait allongé son bail de deux saisons pour signer jusqu’en 2026. Les derniers résultats ont rappelé le quotidien parfois difficile des coachs, surtout lui qui estime être pénalisé par son parcours «de joueur amateur et de coach amateur.» Un bon résultat demain en Turquie et à Nantes dimanche lui permettrait de sauver son poste, au moins pour quelque temps.