L’Olympique Lyonnais doit-il se séparer de Pierre Sage ?

Sur une très bonne dynamique en fin d’année 2024, l’Olympique Lyonnais avait réussi à se hisser dans les hautes places du classement de Ligue 1, titillant même l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille pour devenir un concurrent sérieux sur le podium. Qualifié en Ligue Europa, l’OL a également fait sensation en étant à la 4ème place du classement général de la phase de ligue, avec des succès de prestige contre Francfort, notamment (3-2). Mais depuis, les Gones traversent une mauvaise passe avec une défaite sur la pelouse du PSG (3-1), une élimination en Coupe de France, face à Bourgoin-Jallieu (N3), une défaite contre Brest (2-1), puis un nul contre Toulouse (0-0) en Championnat. Et forcément, Pierre Sage est contesté depuis quelques matches. Comme nous l’avons révélé ce lundi, de premiers contacts ont été noués avec Paulo Fonseca, le coach portugais qui a récemment été débarqué de l’AC Milan. L’OL est intéressé par ses services. Et depuis ces rumeurs, les avis divergent pour savoir que doivent faire John Textor et sa direction. Alors, Pierre Sage doit-il quitter l’Olympique Lyonnais ?

Oui

Un grand merci, et au revoir ? Devenu entraîneur par intérim afin de remplacer Fabio Grosso et dans une période où l’OL était dans un marasme absolu, Pierre Sage aura été le héros de tout un peuple lyonnais en réussissant à remobiliser un vestiaire dans un état lamentable mentalement et sportivement. Grâce à une patte tactique et un management de qualité, l’OL avait réussi à faire une remontée historique et était passé de candidat à la relégation à une place de qualifié pour une Coupe européenne, en plus d’une première finale de Coupe de France depuis 2012. Mais depuis sa confirmation à ce poste, l’OL montre de premières lacunes. Outre des choix tactiques qui ont causé les deux premières défaites en ouverture de la saison, la défaite contre l’OM sonne comme une grosse faute lors du début de saison. Et de premiers doutes contre Pierre Sage ont commencé à émerger. Cependant, Pierre Sage a réussi à redresser la barre au cours de la saison… jusqu’à cette deuxième période de crise, avec des problèmes plus criants.

On peut d’abord évoquer la mauvaise gestion de la concurrence Lacazette-Mikautadze, difficile à analyser et qui sonne comme le manque de faire un choix fort pour l’entraîneur lyonnais. La gestion en cours de match laisse également à désirer sur les derniers résultats, à l’image de la défaite concédée à Brest. Mais aussi et surtout un manque de maîtrise au cours des matches, avec l’impression que chaque rencontre peut basculer dans un sens comme dans l’autre à tout moment. L’élimination en Coupe de France, face à Bourgoin-Jallieu (N3) sonne aussi comme une deuxième grosse faute, après ce scénario digne d’une série à succès contre l’OM (2-3). Le dernier résultat contre Montpellier (0-0) met d’ailleurs Pierre Sage sur la sellette. Et même s’il est loin d’être le seul fautif, en témoigne un manque d’investissement de certains et un contexte particulier avec les sanctions de la DNCG, se séparer du manager de 45 ans pourrait réveiller les Gones en vue de la fin de saison. Cela lui permettrait de partir par la grande porte et être ovationné après avoir été à la tête d’une saison 2023-24 qui restera dans l’histoire du club.

Non

Dans le sens inverse, on peut légitimement considérer que les dirigeants lyonnais feraient une sacrée bêtise en se séparant aussi vite de Pierre Sage. La saison dernière, le coach de 45 ans avait montré qu’il était l’homme de la situation en renversant la vapeur et en montrant des qualités tant managériales que tactiques pour obtenir une qualification en Ligue Europa inespérée pendant la majorité de la saison. Disposant d’un groupe qui partage donc un lien fort avec lui, Pierre Sage a démontré qu’il était capable de se sortir d’une zone de turbulences à maintes reprises. En début de saison, les Gones étaient également en grande difficulté. Finalement, après quelques réajustements tactiques de Sage, la machine OL s’est remise en route et Lyon aura été l’une des meilleures équipes de France en fin de première partie de saison. Il n’y a pas si longtemps que ça, les coéquipiers de Rayan Cherki étaient capables d’offrir une prestation XXL face à l’Eintracht Francfort, cador de Bundesliga cette saison. Cette équipe ne s’est pas volatilisée.

De plus, avec un licenciement de Pierre Sage, quel serait le message envoyé aux joueurs ? Dans un contexte lyonnais si mouvant depuis plusieurs mois, Pierre Sage a su incarner une stabilité qui a été bénéfique pour les supporters de l’OL, la confiance des joueurs, mais aussi les idées de jeu affichées par les Lyonnais durant les derniers mois. Si Pierre Sage venait à être remercié, l’image de John Textor pourrait également être écornée. Bénéficiant d’une cote de popularité grandissante entre Rhône et Saône, le président lyonnais pourrait tomber dans la caricature du businessman américain qui prend des décisions hâtives à la moindre mésaventure sportive. Sixièmes de Ligue 1, à trois points de Lille, troisième, et quatrième en Ligue Europa, les Gones ne sont vraiment pas dans une situation sportive catastrophique, à l’heure où ces lignes sont écrites. Pour finir, si licenciement de Pierre Sage il y a, quel serait le remplaçant de l’entraîneur rhodanien ? Bien que le nom de Paulo Fonseca semble alléchant, il n’y a aucune garantie d’une plus-value sportive sous l’égide du Portugais. Bref, l’OL ne dissiperait pas les questions qui l’escortent avec un départ de Pierre Sage…