Toulouse met la main sur l’Américain Mark McKenzie

La Ligue 1 entre dans la dernière ligne droite du mercato alors que ce dernier touche à sa fin dans exactement deux semaines. En ce sens, Toulouse a annoncé sa troisième recrue estivale ce vendredi. En effet, les Violets ont confirmé l’arrivée de Mark McKenzie en provenance de Genk. Le défenseur américain (13 sélections) est le premier joueur américain de l’histoire du club occitan. Capable d’évoluer en charnière centrale ou sur la gauche de la défense, l’ancien de Philadelphia Union portera le numéro 3 avec le TFC pour qui il a de grands objectifs :

«Je me sens bien, même si ces derniers jours ont été un peu fatigants ! C’est un tout nouveau challenge qui m’attend, ici, en Ligue 1 McDonald’s, et une magnifique opportunité pour moi de voir ce dont je suis capable dans un nouvel environnement. C’est la première fois que je mets les pieds à Toulouse. Je veux gagner des matchs, en ayant un impact positif sur le reste du groupe. Je veux être un leader, quelqu’un en qui les gars ont confiance. Mais je veux surtout gagner pour être en position de jouer la coupe d’Europe dès que possible. Ce ne sont que des ambitions, il faut désormais travailler pour atteindre nos objectifs. J’ai très hâte !»