L’apparition surprise de Kylian Mbappé à l’Olympia fait des heureux

Auteur d’un hat-trick samedi, face à Reims (0-3), Kylian Mbappé a brillé sur le terrain, et en dehors. Pas tant que ça pour son entraîneur, très pointilleux, mais largement assez pour les enfants hospitalisés réunis à l’Olympia, lors du concert en faveur de l’association Premiers de Cordée dont il est le parrain. Après la rencontre, la star du Paris Saint-Germain s’est empressée de rejoindre son père, Wilfrid, et son petit frère, Ethan.

Lors de ce fameux concert annuel, Kylian Mbappé est monté sur scène et a pris la parole. «J’ai essayé de venir le plus vite possible. Je viens un peu tard mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C’est toujours un plaisir de voir que tous les gens qui sont là partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs que cette association. Le but de ce spectacle c’est d’aider et de transmettre. Vu les sourires et les regards, je pense que ça s’est pas trop mal passé», déclare-t-il, applaudi par le public. Une apparition express mais exemplaire de la part du capitaine de l’équipe de France. À noter que cette soirée spéciale a permis à l’association de récolter 100 000 euros.