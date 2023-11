PSG : la réaction étonnante de Kylian Mbappé aux propos de Luis Enrique

« Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion ». Les paroles de Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé face à Reims ont étonné plus d’un supporter du PSG samedi.

Il convient aussi de signaler que, publiquement, le principal concerné avait tenu des propos similaires à ceux de son coach, expliquant vouloir être meilleur dans le jeu. RMC Sport expliquait justement que les propos du coach espagnol avaient pour but de piquer un peu l’attaquant pour le motiver à faire mieux. Dans le même temps, le quotidien L’Equipe est allé jusqu’à expliquer que certains joueurs du Paris Saint-Germain s’agacent un peu de la façon de jouer du Bondynois, qu’ils jugent trop individualiste.

Mbappé n’en veut pas à Luis Enrique

Un possible début de tensions dans le vestiaire ? Pas vraiment. Comme l’indique le journal L’Equipe ce lundi, Kylian Mbappé n’a pas été contrarié ni même surpris par les propos du tacticien espagnol à son égard. Bien au contraire. Il sait que son entraîneur est très exigeant avec lui afin de le pousser à être le plus performant possible, et lui-même est conscient qu’il peut parfois mieux faire. Pour un joueur avec son caractère et son envie de toujours se surpasser, c’est même une aubaine d’avoir un coach comme Luis Enrique.

La relation entre les deux hommes est même très fluide, toujours selon les informations du média. Sur le plan personnel déjà, avec un courant qui passe très bien, mais aussi sur le plan professionnel, puisque le Français apprécie les choix tactiques de l’ancien sélectionneur de la Roja ainsi que son joli CV. Rassurez-vous amis parisiens, il n’y a donc pas de tension entre ceux qui sont probablement les deux hommes les plus importants du projet parisien actuellement !