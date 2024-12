Girona - Liverpool : les compositions officielles

Ce mardi, la 6e journée de la Ligue des Champions offre un joli duel entre Girona et Liverpool. A domicile, les Catalans s’articulent dans un 4-3-3 avec Paulo Gazzaniga dans les cages derrière Alejandro Francés, Juanpe, Ladislav Krejci et Daley Blind. Le trio du milieu est assuré par Donny van de Beek, Miguel Gutierrez et Oriol Romeu. Devant, Arnaut Danjuma prend la pointe de l’attaque avec Yasser Asprilla et Bryan Gil en soutien.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Curtis Jones et Ryan Gravenberch se retrouvent dans l’entrejeu avec Dominik Szoboszlai un cran plus haut. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

Les compositions :

Girona : Gazzaniga - Francés, Juanpe, Krejci, Blind - Van de Beek, Romeu, Gutierrez - Asprilla, Danjuma, Gil

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Jones - Salah, Szoboszlai, Diaz - Nunez