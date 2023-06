L’Espagne et le Brésil joueront un match amical contre le racisme en 2024

La Fédération royale espagnole de football et la Confédération brésilienne de football sont parvenues à un accord pour jouer, en mars 2024, un match amical entre la Roja et la Seleçao. Cette rencontre a pour objectif de renforcer l’engagement des deux entités contre la violence dans le football et notamment le racisme. Cette rencontre se jouera d’ailleurs en Espagne, qui a été le théâtre de plusieurs incidents racistes lors de cette saison 2022-2023 en Liga. «Sous le slogan «One skin», les présidents Luis Rubiales et Ednaldo Rodrigues renforcent leur engagement contre la violence dans le football avec un match spectaculaire qui sera une grande fête» a d’ailleurs annoncé la RFEF dans un communiqué publié sur son site internet. La Fédération espagnole a également précisé quelques détails sur cette belle fête du football.

«Bientôt, les deux présidents offriront plus de détails sur la célébration du match. Dans le cas hypothétique où l’équipe nationale aurait des engagements officiels dans cette fenêtre de mars 2024, un nouvel emplacement serait recherché dans le calendrier pour la célébration de cette réunion». Pour rappel, Vinicius Junior avait été victime d’un nouvel incident à caractère raciste durant ma rencontre entre le Real Madrid et Valence à Mestalla. Le jeu avait même été interrompu pendant plusieurs minutes par l’arbitre de la rencontre pour calmer les esprits qui étaient en train de s’échauffer sur la pelouse. Le Brésilien avait alors reçu une vague de soutien mais cela confirme qu’il reste encore du travail pour éradiquer totalement ce fléau des stades de football du monde entier.

