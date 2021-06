Mercato : André Ayew, une affaire à saisir pour 0 euro !

C'est désormais une tradition. Une fois la saison terminée, les clubs britanniques dressent la liste des joueurs qui s'en iront une fois leur contrat terminé le 30 juin. Pensionnaire de Championship, Swansea n'a pas échappé à la règle. Ce vendredi, l'écurie galloise a officialisé, dans un communiqué de presse, plusieurs départs au terme de cet exercice 2020-21, dont celui d'André Ayew.

La suite après cette publicité

«André Ayew, Kieron Freeman, Declan John et Barrie McKay ont vu leurs contrats se terminer et quitteront le Liberty Stadium. Ayew a été le meilleur buteur du club au cours des deux dernières saisons, amassant 35 buts depuis son retour d'un prêt à Fenerbahçe». Un départ de taille donc pour les Swans. À l'été 2015, le Ghanéen était arrivé libre en provenance de l'Olympique de Marseille. Un joli coup !

Ayew tourne la page Swansea

Le joueur né en 89 s'était ainsi engagé pour quatre saisons avec l'ambition de s'imposer en Premier League comme il l'avait expliqué lors de sa première interview donnée à son club. « Ce fut une décision difficile que de partir de Marseille. J’y ai passé toute ma vie, c’était difficile de prendre cette décision. Mais j’ai grandi, je me suis dit qu’il était temps de partir, là où j’ai toujours rêvé de jouer, en Premier League ». Un rêve qu'il a pu réaliser.

Meilleur buteur de se son équipe en championnat avec 12 réalisations et 2 assists en 34 rencontres, Ayew ne restait qu'une année à Swansea. Pour 24 M€, il rejoignait West Ham en 2016 avant de faire son retour au sein du club gallois un an et demi plus tard, en janvier 2018, contre un chèque de 22,9 M€. Prêté à Fenerbahçe six mois après son come-back (en 2018-19), l'ancien de l'OM a retrouvé Swansea la saison suivante et il y a honoré ses deux dernières années de contrat alors que le club évoluait en Championship.

Une affaire à saisir

Durant deux années, il a été un véritable pilier pour son équipe, lui qui a disputé 94 rencontres toutes compétitions confondues, dont 90 en tant que titulaire. Le temps d'inscrire 35 buts et de délivrer 11 assists. Un bon bilan. Mais alors que son club lui proposait une prolongation de contrat d'une année alors qu'il se remet d'une blessure au genou selon Skysports, le Ghanéen de 31 ans a décidé de tourner la page et de s'en aller à la fin de son contrat le 30 juin 2021.

Une belle affaire à saisir donc en ces temps de crise financière. Libre et gratuit, le natif de Seclin dispose d'une solide expérience, qui pourrait faire le bonheur d'un club souhaitant un renfort à moindre coût. Cela pourrait donc donner des idées à des écuries françaises, puisqu'il a évolué à l'Olympique de Marseille et à Lorient notamment. Avis aux amateurs !