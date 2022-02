Le PSG dévoile son maillot fourth 2021-2022

Le PSG vient de dévoiler ce jeudi son tout nouveau maillot Jordan Brand qui sera porté par les hommes de Mauricio Pochettino jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Enfin ! Si les trois premiers maillots du Paris Saint-Germain pour cet exercice 2021-2022 étaient forcément déjà connus de longue date, le club de la capitale et Jordan ont attendu ce mois de février pour révéler au grand public la nouvelle tunique fourth que porteront les Rouge et Bleu d'ici la fin de l'année.

Le blanc à l'honneur

Si des retards de production ont été évoqués par ci et là, le timing est d'ailleurs tout sauf un hasard. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions approchent à grands pas pour Mauricio Pochettino et ses troupes, en commençant par la réception du Real Madrid à l'aller, le 15 février prochain.

À l'instar du maillot home concocté par Jordan Brand cette saison, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar & co arboreront un quatrième maillot assez simple visuellement reprenant toutefois les codes si chers au basket-ball. Contrairement à la tunique domicile, cette nouvelle création met le blanc à l'honneur. Le logo de Jordan ainsi que le sponsor ALL (Accor Live Limitless), toujours situé en plein milieu, prennent eux la couleur bleu.

Un short aussi fidèle au basket

Plusieurs fines et légères touches de rouge, encerclant une bande blanche et bleu au niveau du col et des manches, viennent compléter ce nouveau design épuré qui devrait plaire aux fans de l'actuel leader de Ligue 1 également passionnés de ballon orange.

À noter que le short respecte lui aussi le même code que celui affilié au maillot home de cette saison. Cette fois-ci imprimé majoritairement de blanc, il reprend le même format en hommage aux Chicago Bulls de Michael Jordan des années 1990.

Jordan Brand impose sa patte

Sans véritable surprise, Jordan Brand casse encore les codes traditionnels à Paris. Il n'y a toujours pas la moindre trace de l'influence de Daniel Hechter (couturier français devenu président du comité de gestion en 1973) et la fameuse bande verticale rouge sur ce nouveau maillot du PSG, habitué aux "maillots Hechter" depuis bien des années.

Pour rappel, si les Parisiens sont équipés par Nike depuis la saison 1989-1990, la marque à la virgule a, pour la première fois depuis 30 ans, laissé place à Jordan sur le maillot du PSG. Depuis 2018, les pensionnaires du Parc des Princes et la marque de la légende de la NBA collaborent pour des maillots officiels ainsi que de nombreuses collections lifestyle, à l'image de la dernière en date, la Holiday Collection PSG x Jordan.