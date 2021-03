Ligue 1 : l'OL reprend la tête, Lens confirme

La suite après cette publicité

Une fois n'est pas coutume, une journée de Ligue 1 se joue ce mercredi soir. Celle-ci se fera en deux temps. La première à 19h et la seconde vague de matches à 21h. Avant les rencontres du PSG, de Monaco, de Lille et de l'OM notamment, l'Olympique Lyonnais recevait Rennes, sans Julien Stéphan, qui a démissionné. Brest-Dijon, Metz-Angers, Nice-Nîmes et Saint-Étienne-Lens étaient les autres confrontations de ce début de soirée.

On ne s'attendait pas à grand-chose en première période entre deux équipes qui connaissent quelques petits moments compliqués et on a quand même été déçu. On s'est même demandé si l'OL et le Stade Rennais étaient bien rentrés sur la pelouse à 19h. Lors du premier acte, on n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent tant les deux formations pêchaient dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou au tir. Seules petites frayeurs, une frappe de Jérémy Doku, passant au-dessus des buts d'Anthony Lopes (31e) et une frappe de Memphis Depay, en angle fermé, bien repoussée du pied par Édouard Mendy (45e +1).

Mais la deuxième période, c'était autre chose. Dès le retour sur le rectangle vert, Memphis Depay tentait un lob, juste au-dessus (47e). Maxence Caqueret, s'essayait aussi, mais sa frappe était contrée par Memphis Depay (57e). Le danger se rapprochait et Karl Toko-Ekambi manquait une occasion en or (63e). Aouar, tout juste entré en jeu, et Depay mettaient le feu, sans trouver la faille (67e). Dans la foulée, Tino Kadewere marquait sur un joli centre de Dubois, mais était signalé hors-jeu (69e). Finalement, ce qui devait arriver arriva. Sur un ballon en profondeur de Thiago Mendes, Depay résistait au retour d'Aguerd. Les deux chutaient, mais le Lyonnais parvenait à glisser vers Aouar, qui battait enfin Mendu (1-0, 74e). Lyon maintenait la pression, et finalement, gagnait cette rencontre. Avant les rencontres de 21h, les Rhodaniens sont leaders de L1.

Lens confirme

À part cette confrontation, le RC Lens, l'équipe frisson de cette saison, se déplaçait dans le Forez pour affronter l'AS Saint-Étienne. Les Nordistes ont mis les petits plats dans les grands. À la 20e minute, Harold Moukoudi commettait l'irréparable dans la surface et l'arbitre désignait le point de penalty. Florian Sotoca ne se faisait pas prier et transformait (0-1, 20e). Quatre minutes plus tard, Arnaud Kalimuendo, l'ancien Parisien, doublait la mise (0-2, 24e). Mais, juste avant la pause, Harold Moukoudi se rattrapait et réduisait l'écart (1-2, 40e). En seconde période, malgré des Verts très entreprenants, les Lensois parvinrent à conserver ce résultat et même à ajouter un but en toute fin de rencontre par Costa (90e +3), avant que l'ASSE ne réduise l'écart sur penalty par Denis Bouanga (90e +5).

Dans les autres rencontres de la soirée, Nice s'est encore un peu plus rassuré en ouvrant le score très vite contre Nîmes grâce à Amine Gouiri (4e). Les Nîmois sont revenus grâce à Landre (50e) avant de finalement s'incliner sur un but d'Alexis Claude-Maurcie (75e).. Brest et Dijon nous ont offert une première période absolument folle avec pas moins de 4 buts ! Les Bretons retrouvent aussi le sourire en s'imposant (3-1). Enfin, il a fallu attendre la fin de la première période pour qu'Angers trouve la faille contre le FC Metz, équipe surprise de la saison, grâce à un penalty d'Angelo Fulgini (42e).

Les résultats de la soirée