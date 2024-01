Chelsea : Thiago Silva pris à partie par des supporters

Après la rechute de Chelsea face à Middlesbrough (1-0) dans le match aller de League Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, certains fans du club londonien perdent patience avec leur équipe. À la fin du match, Thiago Silva en bon capitaine est parti saluer ses supporters qui ont fait le déplacement jusqu’au stade des hommes de Michael Carrick, 12es de Championship. Mais le Brésilien a été sifflé et hué par ses propres fans. L’ancien joueur du PSG a essayé de parler avec ses supporters, en vain. Le capitaine des Blues n’a pas réussi à jouer le rôle de pacificateur.

La suite après cette publicité

Plus tard dans la soirée, Mauricio Pochettino a voulu éclaircir la situation confuse : « il ne faut pas s’y tromper, les supporters réagissaient à ceux de Middlesbrough. Thiago et certains joueurs essayaient de calmer nos supporters, car je pense qu’il y avait un problème entre les supporters. Il faut faire attention à ce que l’on dit aux médias ou à nos supporters. N’embrouillez pas nos supporters ». Déjà mal en point en championnat (10e de Premier League à mi-saison), les hommes de Pochettino n’ont plus que les coupes pour sauver leur saison. Ils auront le match retour, dans quinze jours à Stamford Bridge pour tenter de décrocher une place en finale de League Cup et de se réconcilier avec leurs supporters.