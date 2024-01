League Cup : Chelsea tombe à Middlesbrough

Chelsea retombe dans ses travers. Dans cette demi-finale aller de la League Cup, le club de Mauricio Pochettino a perdu à Middlesbrough, pourtant 12e de Championship. Un but d’Hackney avant la pause (37e) aura suffi au plus grand bonheur de Boro et à son Riverside Stadium.

global 28 Possession 72 48 Duels gagnés 52 74 Passes réussies 91

Les Blues vivent une nouvelle désillusion mais tout n’est pas perdu pour autant. Malgré leur domination stérile, les Londoniens auront l’occasion de prendre leur revanche lors du match retour le 23 janvier prochain à Stamford Bridge pour une place en finale. Le qualifié affrontera Liverpool ou Fulham.