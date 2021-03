Mauricio Pochettino lance le choc face à l'OL

La suite après cette publicité

Le PSG n'a plus le droit à l'erreur. Battu le week-end dernier face à Nantes, il a manqué une énorme occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Mais défait au Parc des Princes par les Canaris, alors même que durant ce week-end là, ses rivaux avaient abandonné des points en route, le club de la capitale a réalisé la pire opération des prétendants à la victoire finale. L'occasion est belle pour se rattraper demain mais c'est un tout autre morceau qui se présente.

Ce déplacement à Lyon s'annonce très compliqué (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Les deux équipes sont à égalité de points, à la poursuite du LOSC, trois unités devant. En clair, alors qu'on aborde la 30e journée, la défaite est interdite demain au Groupama Stadium. «La vérité c'est que c'est un match très important. Je ne sais pas si c'est une finale mais c'est presque comme tel. Ce sont trois points très importants dans l'optique du classement. Ce ne sera pas définitif mais très important pour le classement» résume Pochettino.

Pochettino n'a pas peur de l'OL

L'entraîneur argentin peut se satisfaire de récupérer Neymar, absent depuis 5 semaines, mais il sait aussi que son équipe, même s'il ne la prise en main qu'en début d'année, a du mal face aux grosses écuries cette saison. C'est un match très important pour les deux équipes. «Le plus important ce sera dans notre manière d'approcher ce match. Lyon est une bonne équipe mais nous devons nous concentrer sur nous, notre identité de jeu, plus que sur notre adversaire. Lyon est une équipe qui va de l'avant et joue bien au football. Lyon était demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. Ce sera un match très très difficile.»

Pochettino a de quoi s'inquiéter. Même s'ils se trouvent sur courant alternatif en 2021, les Gones avaient impressionné au match aller au Parc le 13e décembre dernier, s'imposant 1-0 en remportant la bataille du milieu de terrain face au PSG de Tuchel. «Les circonstances de chaque match sont différentes. On espère que cela ne va pas se répéter demain mais on s’attend à un Lyon agressif et avec beaucoup de qualité. Les joueurs au milieu à Lyon sont de grands joueurs et ce sera difficile. Les deux équipes peuvent gagner, nous respectons Lyon mais nous allons là-bas pour ramener les trois points.» Le choc est lancé.