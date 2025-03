Eredivisie : l’Ajax dompte le PSV et conforte sa première place

Choc au sommet lors de la 27e journée d’Eredivisie. Au Philips Stadion, le PSV Eindhoven, deuxième, accueillait l’Ajax Amsterdam, solide leader, ce dimanche. Alignés en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Godts, Brobbey et Berghuis, les hommes de Francesco Farioli ont d’ailleurs confirmé leur domination sur la scène nationale.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Ajax 67 27 +37 21 4 2 57 20 2 PSV 58 27 +46 18 4 5 78 32

Portés par une réalisation de Davy Klaassen au cours du premier acte (35e) et un but du nouvel entrant Bertrand Traoré au retour des vestiaires (67e), les Ajacides ont signé un nouveau précieux succès dans la course au titre. Avec cette victoire (2-0), l’Ajax compte désormais 9 longueurs d’avance sur le PSV. Utrecht complète le podium.