Liverpool : Jürgen Klopp répond sèchement à un journaliste

L'entraîneur Allemand de Liverpool Jürgen Klopp (55 ans), a été interrogé en conférence de presse sur la situation compliquée de son latéral droit anglais en équipe nationale, Trent Alexander-Arnold (23 ans). Une question qui a agacé le technicien des Reds, « vous créez de grandes histoires qui n'aident pas les équipes à bien se préparer ». Avant de rajouter : « si vous me demandez mon opinion sincère, je vais vous donner des gros titres, c'est clair (...) Peut-être que cela aidera l'Allemagne et nuira à l'Angleterre et je ne sais pas pourquoi vous voudriez cela. Il est normal qu'un entraîneur choisisse ou non un joueur. Je pense différemment (à Southgate) mais je suis en charge de cette équipe » rapporte Sport.

Rappelons que si TAA est indéboulonnable dans son club, il ne l'est pas du tout en sélection. Convoqué lors du dernier rassemblement des Three Lions afin d'affronter l'Italie et l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations, le joueur aux 17 sélections (1 but, 4 passes décisives) n'a pas disputé une seule minute. Au point de ne pas être sur la feuille de match contre la Mannschaft (3-3). Ça ne va également pas fort en club en ce début de saison, Liverpool est 9e au classement de Premier League après sept matchs joués mais avec deux matchs en retard. La faute à des contre-performances comme celle d'hier contre Brighton à Anfield (3-3).