Wayne Rooney réagit à l’arrivée de Lionel Messi en MLS

La suite après cette publicité

Légende de Manchester United, Wayne Rooney fait partie de ces grands joueurs ayant décidé de rejoindre les États-Unis en fin de carrière. Après un court passage dans son club formateur à Everton, l’ancien avant-centre avait rejoint DC United pour deux saisons, inscrivant au passage 25 buts en 52 rencontres. Depuis, le meilleur buteur de l’histoire des Red Devils s’est mué en entraîneur principal, toujours à DC United dans l’état de Washington.

Après l’arrivée de Lionel Messi en MLS, à l’Inter Miami, Wayne Rooney s’est montré ravi de voir une autre légende du football rejoindre les États-Unis. «Au fil des années, nous avons tous vu de l’arrivée de David Beckham, Zlatan Ibrahimovich, de différents joueurs étrangers. Et maintenant l’arrivée de Lionel Messi, sans doute le meilleur joueur de tous les temps. Il est un peu plus âgé, mais il récemment remporté la Coupe du monde presque à lui tout seul. Je pense donc que c’est une bonne chose pour le championnat, que cela aura un impact énorme pour Miami et la MLS», estime la légende mancunienne. Dimanche, l’équipe de Wayne Rooney a justement pu affronter l’Inter Miami, orphelin de Lionel Messi (2-2).

À lire

Armand Gnanduillet va signer à Dunkerque