Nice et Monaco à la bagarre pour Hwang In-Beom

Hwang In-beom est l’un des cadres de l’Etoile Rouge de Belgrade où il est arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympiakos. En une saison, l’international sud-coréen (56 sélections, 6 buts) s’est imposé comme un joueur majeur de Vladan Milojevic (35 matchs, 6 buts et 6 passes décisives) au point de taper dans l’œil de bons clubs européens. Parmi eux, on retrouve l’OGC Nice et l’AS Monaco.

D’après le média serbe Telegraf, les deux formations azuréennes ont coché le nom du milieu de terrain de 27 ans. Elles seraient toutes les deux prêtes à offrir 7 M€ pour racheter le contrat du joueur qui court jusqu’à 2026. L’Etoile Rouge, vainqueur du doublé coupe-championnat, est ouverte à une vente mais exige 10 M€. Hwang In-beom avait également fait très bonne impression lors de la phase de groupes de Ligue des Champions.