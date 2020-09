OL : Rayan Cherki, enfin une carte à jouer !

La suite après cette publicité

Rayan Cherki était attendu comme le messie. Talent précoce et prometteur, le footballeur né en 2003 faisait parler de lui autant qu'un joueur professionnel ces dernières saisons alors qu'il évoluait au sein des équipes jeunes de l'Olympique Lyonnais. Un club où on a été convaincu par lui et où on a tout fait pour le conserver à l'été 2019, alors que la menace Manchester United planait. Après avoir paraphé son premier contrat professionnel d'une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2023, Cherki attendait son heure.

Le Baby Gone attend son heure

Et elle est venue le 19 octobre 2019 à l'occasion de la réception de Dijon (0-0). Entré à la 83e minute, le jeune homme, âgé de 16 ans à l'époque, avait été lancé par Rudi Garcia qui dirigeait alors son premier match en tant qu'entraîneur des Gones. Puis, le natif de Lyon a alterné entre matches avec l'équipe réserve et apparitions avec le groupe professionnel. Au total, il a terminé l'exercice 2019-20 avec 13 apparitions toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a joué 6 matches en L1, 2 en Coupe de la Ligue, 3 en Coupe de France et 2 en Champions League.

Toutefois, Rudi Garcia ne l'a titularisé qu'à quatre reprises (2 buts au total). Cette saison 2020-21, Rayan Cherki n'a toujours pas démarré une rencontre. Mais il est entré en jeu à deux reprises. Contre Dijon (28 août, victoire 4-1), il a apporté de la percussion et a bien failli réaliser une passe décisive pour Cornet, qui s'était raté au final. Vendredi dernier (11 septembre, 0-0), il a joué 8 minutes contre Bordeaux. Cantonné à un rôle de remplaçant et de joker, Cherki continue son apprentissage du haut niveau.

Moins de concurrence et plus de temps pour s'exprimer

Mais il pourrait bien avoir un peu plus sa chance cette saison. En effet, Martin Terrier (Rennes) et Amine Gouiri (Nice) sont partis. Et Bertrand Traoré devrait suivre et rejoindre Aston Villa. Ce qui devrait permettre au joueur qui a eu 17 ans le 17 août d'avoir plus de place et de temps pour s'exprimer. Ce qui est l'objectif de Rudi Garcia. «Il est très très bien entré contre Dijon, c'était plus difficile à Bordeaux. Je compte sur Rayan, peu importe son âge. Quand on envisage le domaine offensif avec les dirigeants, je ne manque pas de rappeler qu’il faut de la place pour Rayan».

Puis, il a ajouté : «il est différent, capable de faire des différences individuelles, comme Memphis (Depay), Jeff (Reine-Adélaïde) ou Houssem (Aouar). Il le sait, il a besoin de progresser dans l’utilisation du ballon, il est en train de le faire, je trouve. Dans une équipe, tout le monde doit aider sur le plan défensif. Il doit travailler sur ce point-là. C’est l’affaire de tous. Il a besoin de travailler là-dessus aussi et de progresser». Un message qu'a certainement entendu et compris Rayan Cherki, qui est bien conscient qu'il a une carte à jouer cette saison. À lui de l'abattre au bon moment !