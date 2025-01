Nottingham Forest a transmis une offre pour Yoane Wissa

Cette saison, Yoane Wissa régale en Angleterre. Considéré comme l’une des armes offensives du club aux côtés de Bryan Mbeumo, l’attaquant congolais rayonne et a inscrit 11 buts cette saison en Premier League avec Brentford. Une forme qui pousse forcément plusieurs clubs à s’intéresser de près à la situation du joueur de 28 ans, qui pourrait quitter la capitale dès cet hiver.

Et selon les informations de [The Athletic](https://www.nytimes.com/athletic/6076154/2025/01/21/nottingham-forest-wissa-transfer-brentford/), l’ancien de Lorient a tapé dans l’œil de Nottingham Forest. La publication anglaise va plus loin et affirme que l’actuel troisième de Premier League a transmis une offre de 26 millions d’euros au club londonien pour s’attacher les services du droitier sous contrat jusqu’en 2026 avec les Bees.