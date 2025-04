Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 29e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Auteur d’un retentissant quadruplé ce dimanche contre Boavista (5-0), Viktor Gyökeres poursuit son incroyable numéro en tête de ce classement. Désormais doté de 38 buts en 30 matches, le buteur suédois semble avoir assommé la concurrence.

Son rival le plus proche, Mohamed Salah, a certes été sacré champion d’Angleterre avec Liverpool mais il dispose de 28 buts en 34 matches. Se retrouvant 10 pions derrière, l’ailier égyptien reste sur un but ce dimanche face à Tottenham (5-1). Enfin, le podium est complété par Robert Lewandowski grâce à ses 25 buts en 31 matches. Muet mardi contre Majorque (1-0), il a joué en Coupe du Roi ce samedi, une compétition qu’il a gagnée avec le FC Barcelone.

C’est serré pour le podium

Harry Kane suit juste derrière et échoue au pied du podium. Le buteur anglais est doté de 24 buts en 29 matches et n’a pas su s’illustrer par un but ce samedi contre Mayence (3-0). Cinquième, Mika Biereth dispose désormais de 24 buts en 30 matches. Le Danois a permis à Monaco d’éviter la défaite face au Havre (1-1). Il devance d’une courte tête Mateo Retegui. L’attaquant de l’Atalanta a inscrit un penalty hier contre Lecce (1-1) et affiche désormais 24 buts en 32 matches.

Septième, Sem Steijn n’a pas marqué jeudi contre le PSV Eindhoven (défaite 3-1) et reste bloqué à 23 buts en 29 matches. C’est un peu mieux que Victor Osimhen et ses 22 buts en 26 matches. Le Nigérian a ajouté un nouveau but hier lors de la victoire 5-1 contre Eyüpspor. Neuvième Kylian Mbappé stagne avec 22 buts en 29 matches. Enfin, Alexander Isak arrive dixième grâce à 22 buts en 31 matches. Le Suédois reste sur un nouveau but inscrit samedi contre Ipswich Town (3-0).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City) et Erling Haaland (Manchester City) suivent avec 21 réalisations. Toluwalase Arokodare (Genk) et Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) arrivent juste derrière avec 20 buts quand Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Chris Wood (Nottingham Forest), Simon Banza (Trabzonspor) et Mason Greenwood (Olympique de Marseille) comptent 19 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens