Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le 28e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et une fois encore, Viktor Gyökeres a fait parler de lui. Mieux, le Suédois pourrait même s’être offert une avance décisive dans cette bagarre entre meilleurs buteurs.

La suite après cette publicité

Grâce à son triplé inscrit contre Moreirense (3-1), le Scandinave a permis au Sporting Portugal de rester en tête de la Liga Betclic (à égalité de points avec Benfica, mais avec une meilleure différence de buts). Mais il a surtout relégué son premier poursuivant, Mohamed Salah, à sept longueurs ! Muets ce week-end, l’Égyptien et Robert Lewandowski (3e du classement) ont vu Gyökeres s’envoler. D’ailleurs, le triplé du Sportinguista est l’une des rares choses à signaler dans ce classement.

Gyökeres fait le break

En effet, en raison du mutisme d’une grande partie des joueurs présents dans le top 10, l’ordre du classement reste inchangé par rapport à la semaine dernière. Harry Kane s’est rapproché à un but du podium, tandis que tous ses poursuivants (Biereth, Steijn, Retegui, Mbappé, Osimhen, Dembélé) n’ont pas joué (Mbappé est blessé à la cheville et Dembélé était préservé face au Havre par exemple) ou n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets.

La suite après cette publicité

Une situation dont n’ont pas profité plusieurs éléments tels qu’Omar Marmoush ou Alexander Isak. Bloqué à 21 buts en 28 matches, l’Égyptien aurait pu intégrer le top 10 s’il avait marqué face à Everton. Quant au Suédois de Newcastle, il a vécu un sale après-midi sur la pelouse d’Aston Villa où lui et son équipe ont été balayés 4 buts à 1. Certains devront donc se réveiller pour faire évoluer ce classement. À noter qu’Ousmane Dembélé en aura la possibilité dès demain s’il dispute le match en retard de la 29e journée de L1 face au FC Nantes.

Le classement des tops buteurs européens