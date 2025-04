Liverpool : le troll hilarant d’un supporter d’Everton à Anfield

Pour sa vingtième célébration d’un titre de champion des Reds, Anfield était sur son 31, et chaud comme la braise. Si en 2020 la joie de ce succès avait été quelque peu contenue par les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19, cette fois-ci, les choses se sont passées différemment, et les fans des Reds ont profité d’un après-midi et d’une ambiance inoubliables. Enfin à un détail près.

La suite après cette publicité

Un supporter d’Everton a en effet vendu un lot de bombes fumigènes bleues déguisées en rouges à l’entrée du stade avant la rencontre. De ce fait, il a saboté la masse de personnes qui acclamaient le succès de Liverpool en introduisant la couleur du rival historique local. Fort heureusement, les « fausses » bombes fumigènes ont été complètement éclipsées par les bombes rouges, qui ont été allumées en plus grand nombre et qui étaient nettement plus appropriées pour célébrer le titre de Liverpool.