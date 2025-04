FA Cup : Manchester City rejoint Crystal Palace en finale

Manchester City peut encore finir la saison en beauté. Sur une série de sept matchs sans défaite, les Skyblues ont confirmé leur retour en forme par une victoire contre Nottingham, en demi-finale la FA Cup. Les joueurs de Pep Guardiola ont maîtrisé leur sujet, et se sont tranquillement imposés à Wembley.

Rico Lewis avait parfaitement lancé ses partenaires en début de partie, ouvrant le score dès la 2e minute. Dominateurs tout au long de la première période, les joueurs de Pep Guardiola ont dû attendre le deuxième acte pour se mettre à l’abri, et un but d’Omar Marmoush (51e). Les deux équipes ne sont ensuite plus parvenues à faire trembler les filets, et se sont séparées sur ce score de 2-0 en faveur des Mancuniens. L’affiche de la finale, qui se déroulera le 17 mai prochain, est donc désormais connue, puisque Crystal Palace s’est facilement débarrassé d’Aston Villa ce samedi (3-0).