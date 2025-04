Ousmane Dembélé couronné roi d’Europe, l’immense plan de Xabi Alonso avec le Real Madrid

Ousmane Dembélé met l’Europe à ses pieds

Seul buteur de la demi-finale aller entre Arsenal et le PSG, Ousmane Dembélé a éclaboussé la soirée de son talent… avant de semer l’inquiétude. L’Europe du football salue unanimement sa performance. Pour AS, la soirée de Dembélé c’est à la fois de la « magie et de la frayeur ». Après avoir été régulièrement mis au défi par Luis Enrique, notamment en début de saison où il n’avait pas été retenu dans le groupe face à Arsenal, le Français a répondu avec une frappe somptueuse après une magnifique construction collective, avant de sortir touché à la cuisse. Un avis partagé par L’Équipe, qui parle de « libération puis inquiétude », alors que sa participation au match retour est incertaine. Marca voit déjà plus loin et titre : « Dembélé regarde Munich », soulignant combien son but rapproche le PSG de la finale de Ligue des Champions. En Italie, le Corriere dello Sport évoque une « illumination de Dembélé », associé à un Donnarumma impérial. Pour Sport, l’ancien Barcelonais « montre le chemin ». William Saliba, défenseur d’Arsenal, s’est d’ailleurs confié à Canal + sur la difficulté de jouer contre Ousmane Dembélé : « il est un poison à marquer. Il décroche, il prend la profondeur, il tourne beaucoup… C’est compliqué face à un joueur aussi mobile. », a déclaré le Français. Longtemps jugé irrégulier, Dembélé semble enfin trouver la continuité dans les grands rendez-vous. Reste désormais à savoir s’il sera physiquement prêt à poursuivre son récital dans une semaine au Parc.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso dévoile ses priorités

Xabi Alonso a un plan, titre AS qui met en avant celui devrait succéder à Carlo Ancelotti. Il aurait déjà un projet clair et ambitieux. Le technicien de Leverkusen aurait déjà ciblé Zubimendi et Florian Wirtz, la pépite allemande, comme socles de son futur effectif, tandis que le défenseur Jonathan Tah, libre cet été, pourrait compléter le chantier défensif. Dans les couloirs du Bernabéu, son arrivée est perçue comme une évidence depuis plusieurs semaines. Pour beaucoup, Xabi est déjà à Madrid, au moins dans les esprits. Même à Leverkusen, son départ semble acté. Son arrivée à Madrid pourrait toutefois être retardé puisque Carlo Ancelotti pourrait finalement être l’entraîneur du club de la capitale espagnole pour le Mondial des Clubs qui démarre à la mi-mai.

Lamine Yamal déjà dans l’histoire

C’est le jour J pour le FC Barcelone qui va affronter l’Inter en demi-finale. Barcelone affiche un visage rajeuni et conquérant, mené par un Lamine Yamal déjà incontournable. Sport salue une « jeunesse décomplexée » incarnée par l’ailier, dont l’insolence sur le terrain est à l’image de sa sérénité face aux médias : « Tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire », a-t-il lancé, balayant les critiques sur ses excentricités extrasportives. Il va jouer son 100e match avec le Barça à seulement 17 ans, et il a une nouvelle finale européenne en ligne de mire, après celle de l’Euro l’année passée.