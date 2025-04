Liverpool veut mettre le feu au mercato estival !

C’est ce qu’on appelle un contre-exemple parfait. Certains clubs dépensent à tout va pour améliorer leur effectif et jouer le titre. Liverpool a choisi, certes un peu malgré lui sur certains dossiers, de limiter son mercato estival à un joueur (Federico Chiesa, qui n’a finalement que très peu joué) et a été sacré champion d’Angleterre pour la 20e fois de son histoire, égalisant le record de Manchester United. Avec un nouvel entraîneur Arne Slot qui a sublimé l’héritage de son prédécesseur Jürgen Klopp, le club de la Mersey a donc tordu le cou aux préceptes du football moderne.

Pour autant, Liverpool ne semble pas disposé à rééditer l’exploit. Pour pérenniser le club, et surtout pour résister aux assauts de la concurrence, il a été décidé d’investir massivement sur le prochain mercato estival. C’est ce qu’annonce le Daily Telegraph. Les Reds ont pourtant fait une grande partie du boulot en prolongeant ses deux piliers Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Mais ils savent aussi qu’ils vont perdre Trent Alexander-Arnold (en route vers le Real Madrid), qu’Andy Robertson fatigue et que Darwin Nuñez ne se débarrassera pas de sa maladresse. Et l’objectif de la direction est clairement annoncé : aller chercher le 21e titre pour trôner sur toute l’Angleterre et dégoûter définitivement le rival mancunien.

Une défense à reconstruire, une attaque à relancer

C’est pour cela qu’ils sont prêts à injecter du sang neuf dans l’effectif. Notamment en défense. Le latéral gauche de Bournemouth Milos Kerkez est ciblé et est même désigné comme une priorité pour soulager un peu Robertson, ce qui pourrait conduire Tsimikas au départ. A Bournemouth toujours, Dean Huijsen est convoité par les Reds, mais aussi par tout le gratin du football européen. Il faudra sortir le chéquier pour convaincre l’international espagnol. La plus grosse dépense devrait concerner le recrutement d’un nouvel avant-centre. Darwin Nuñez sera clairement invité à trouver un nouveau club, et Arne Slot voudrait un numéro 9 de référence, après avoir parfois expérimenté cette saison, avec Luis Diaz et Diogo Jota.

La priorité se nomme Alexander Isak, auteur de sa meilleure saison en Premier League avec Newcastle. Il faudra débourser plus de 120 M€ pour l’arracher aux Magpies, mais Liverpool était proche de recruter Moises Caicedo il y a deux ans pour un tarif quasiment similaire. Selon le Daily Telegraph, les Reds ont aussi coché le nom d’Hugo Ekitike, l’attaquant français de l’Eintracht Francfort, d’ores et déjà valorisé à près de 80 M€ ! Ce qui fait cher pour un talent jugé en devenir et pas forcément prêt pour la Premier League. Liverpool ne regardera pas à la dépense certes, mais ne voudra pas être le dindon de la farce.