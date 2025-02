OL : Paulo Fonseca est très heureux de son effectif

L’Olympique Lyonnais enchaîne. Après une large victoire contre Reims (4-0), les Lyonnais se sont imposés avec la manière sur la pelouse de Montpellier, ce dimanche (4-1). Une belle victoire pour Paulo Fonseca, qui a noté la qualité de son effectif, alors que ses trois entrants ont été impliqués sur les deux derniers buts lyonnais.

«On a bien débuté, mais on a été lents, on a manqué d’intensité. On a discuté à la mi-temps de cela et la deuxième période était magnifique, on a bien joué. Nous devons avoir le ballon et gérer la profondeur. C’est une bonne solution pour l’équipe, les attaquants ont des libertés. Il y a du choix, les entrants sont décisifs, comme la semaine dernière. Nous avons de bons joueurs, c’est difficile de faire des choix», a-t-il expliqué, au micro de DAZN. Il faudra réitérer cela contre le PSG, dimanche prochain.