Ligue 1 : l’OL fait encore couler Montpellier

Un mois et demi à peine après le match aller, l’Olympique Lyonnais affrontait de nouveau Montpellier. Lors de la première manche, la formation de Pierre Sage, à l’époque, avait été sauvée par un CSC du jeune Khalil Fayad. Depuis, les deux équipes ont eu des dynamiques quasiment similaires. L’OL version Paulo Fonseca semble retrouver des couleurs alors que le Montpellier de Jean-Louis Gasset est toujours dernier de Ligue 1 et reste sur deux défaites de rang. Il fallait donc réagir à domicile et ce n’était pas gagné face au potentiel offensif lyonnais composé de Cherki, Nuamah et Mikautadze.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Montpellier D D V V D Lyon V D N N N

Les Lyonnais ne tardaient d’ailleurs pas à ouvrir le score dans ce match puisqu’il ne fallait que trois minutes à Mikautadze pour donner l’avantage aux siens. Le Géorgien profitait d’un bon service de Cherki pour tromper Lecomte (1-0, 3e). On s’attendait alors à voir le MHSC sombrer rapidement. Mais contre toute attente, ce but réveillait le MHSC qui montait doucement en puissance. Lyon reculait petit à petit et permettait aux hommes de Jean-Louis Gasset de retrouver de la confiance. C’est presque assez logiquement que Tanguy Coulibaly égalisait sur un bon centre de Savanier (1-1, 38e). Endormis, les Lyonnais rentraient à la pause avec ce nul qui aurait pu laisser des regrets.

Le MHSC a encore sombré

Mais au retour des vestiaires, la tendance s’inversait complètement. Montpellier s’effondrait complètement sans aucune explication. Lancé en profondeur, Ernest Nuamah se jouait assez facilement de Meité et crucifiait Lecomte (2-1, 50e). Trois minutes plus tard, c’est Corentin Tolisso qui faisait le break. Il était à la réception d’un bon centre de Nuamah. Le Français plaçait sa tête hors de portée du gardien montpelliérain impuissant (3-1, 53e) et permettait à son équipe de respirer un bon coup. La formation montpelliéraine, intéressante en première période, était méconnaissable.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lyon 36 22 +13 10 6 6 40 27 18 Montpellier 15 22 -31 4 3 15 21 52

Alors forcément, face à cette baisse de régime étonnante du MHSC, l’OL en profitait pour s’amuser. Tout juste entré en jeu, Alexandre Lacazette y allait aussi de son but en reprenant parfaitement un joli centre d’Abner (4-1, 73e). Le score ne bougera plus. Avec cette belle victoire, l’OL remonte à la 5e place et met la pression sur ses concurrents. De son côté, Montpellier s’enfonce un peu plus dans la crise avec cette dernière place du classement à deux points du Havre qui a un match en moins.