Luiz Henrique a choisi de signer à l’OL dès cet hiver

C’est le Brésilien du moment. Et il suffit de parcourir les grands sites de sport locaux pour prendre la mesure de l’engouement que génère l’avenir de Luiz Henrique. Auteur d’une saison XXL avec Botafogo (51 matches, 12 buts, 6 passes décisives), conclue par un doublé historique Copa Libertadores - championnat, l’ailier de 23 ans est au cœur de toutes les discussions. Restera-t-il à Botafogo pour une saison de plus, ou retournera-t-il en Europe, un an après avoir quitté le Betis ? C’est la grande interrogation du moment.

En tout cas, une idée avait fait son chemin il y a quelques semaines, jusqu’à ce que l’on apprenne la rétrogradation provisoire de l’OL en Ligue 2, et accessoirement son interdiction de recrutement : celle de voir l’ailier de 23 ans emprunter la passerelle Botafogo - Lyon, facilitée par le fait que les deux clubs appartiennent tous les deux au groupe Eagle Football, de John Textor. Ces derniers jours, c’est un autre intérêt, celui de la Fiorentina, qui avait fait surface dans la presse brésilienne pour le joueur. Sauf que Textor n’a jamais été emballé par l’idée de vendre son néo-international auriverde (6 sélections, 2 buts) au club italien, ni même de négocier. Sa priorité ? Le voir signer à l’OL, comme le champion du monde argentin Thiago Almada, ce qui pourrait d’ailleurs se concrétiser pour le premier.

Luiz Henrique ne veut pas attendre l’été prochain

Ce mercredi, le très renseigné média Globo Esporte avance que Luiz Henrique a bien acté sa décision de rejoindre l’OL, et ce, dès cet hiver. Le joueur, comme ses représentants, jugeraient l’opportunité lyonnaise comme la plus propice à son développement, avant de rejoindre par la suite un top club européen. Reste à savoir sous quelle formule le deal s’articulerait, dans la mesure où l’OL est censé être interdit de recrutement… Mais vu l’inventivité dont fait preuve John Textor pour contourner le système depuis son rachat du club, on ne se fait pas trop de souci : l’Américain devrait faire appel à son sens de l’imagination pour trouver un nouvel artifice.

Quoi qu’il en soit, Globo Esporte ajoute que Luiz Henrique a bel et bien visité les installations de lyonnaises il y a quelques semaines, juste après la défaite de Botafogo face à Pachuca (0-3) lors de la Coupe intercontinentale. Pour le moment, Botafogo n’a rien confirmé officiellement, même si le club sait qu’il sera difficile de retenir son joueur, à qui il avait été promis un bon de sortie à l’OL lorsqu’il le souhaiterait. Et même si l’envie de départ de Botafogo était de le conserver jusqu’au prochain Mondial des Clubs, en juin, John Textor ne devrait pas bouder l’idée de voir celui qui vient d’être élu meilleur joueur d’Amérique du Sud, dans la capitale des Gaules.