LOSC-Lorient : les compositions officielles

En clôture de la 11e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre site), le LOSC reçoit Lorient et a la ferme intention de retrouver le chemin de la victoire après trois journées sans succès avant la Ligue Europa, jeudi. Christophe Galtier est privé de 5 joueurs. Fonte, Reinildo et Yilmaz sont suspendus, Renato Sanches et Celik sont blessés. Il aligne au coup d'envoi un 4-2-3-1 avec Maignan au poste de gardien. Une défense composée de Bradaric, Botman, Soumaoro et Pied. Au milieu, on retrouve le duo Xeka-André. Bamba et Araujo animeront les ailes pour accompagner Yazici, aligné en soutien de David.

En face, les Lorientais sont 18es et barragistes et ont besoin de points. Ils restent sur une victoire et un nul en déplacement. Le promu s'appuie lui aussi sur un 4-2-3-1. Nardi est dans les buts avec devant lui, Morel, Gravillon, Laporte et Mendes. Chalobah et Abergel prennnent place au milieu. Laurienté et Wissa dans les couloirs avec Marveaux en soutien de Moffi. Hamel, Grbic et Bozok passent leur tour.

Les compositions d'équipes

LOSC : Maignan - Pied, Soumaoro, Botman, Bradaric - André, Xeka - Araujo, Yazici, Bamba - David

🔴 Voici les 1⃣1⃣ Dogues qui affronteront le @FCLorient ce soir !



𝙌𝙪𝙚 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙚𝙯-𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙚 𝙡'𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚 𝙖𝙡𝙞𝙜𝙣𝙚́𝙚 𝙥𝙖𝙧 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙥𝙝𝙚 𝙂𝙖𝙡𝙩𝙞𝙚𝙧 ? pic.twitter.com/bXz67zaTHp — LOSC (@losclive) November 22, 2020

Lorient : Nardi - Mendes, Laporte, Gravillon, Morel - Abergel, Chalobah, Wissa, Marveaux, Laurienté - Moffi