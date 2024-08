LdC : le Real Madrid ne connaît pas Brest

Ce jeudi, l’UEFA réalisait son tirage au sort de sa nouvelle Ligue des champions. L’occasion pour le Real Madrid, tenant du titre, de découvrir ses adversaires pour la première phase. Une phase qui se jouera sous forme de championnat avec les 36 équipes. Les Madrilènes affronteront le Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzbourg, Lille, Stuttgart et… Brest.

Si Lille a des références sur les compétitions européennes, ce n’est pas le cas de Brest et forcément cela n’aide pas le Real Madrid. La légende madrilène Emilio Butragueño, qui représentait le Real Madrid lors de ce tirage, s’est confié à la presse et a ainsi expliqué qu’il ne connaissait pas vraiment le club du Finistère. «Si je connais Brest ? Pas vraiment. C’est la vérité. Mais tout d’abord, je veux les féliciter. C’est un très grand succès d’être là. Ils doivent être très fiers de leur équipe. On ira là-bas avec plaisir. Ce sera un match très spécial pour eux. Pour nous, ce sera difficile.» Brest aura donc une motivation supplémentaire : se faire connaître du Real Madrid.