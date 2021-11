Manchester City fixe de sacrées conditions au FC Barcelone pour Raheem Sterling

La suite après cette publicité

C'est le feuilleton qui devrait animer la Catalogne cet hiver. Et pas que, puisque le joueur des Three Lions était en une des journaux anglais ce dimanche également. Raheem Sterling serait l'objectif prioritaire du FC Barcelone pour le mercato hivernal, notamment parce que Xavi Hernandez souhaite enrôler un ailier de métier. Mais forcément, c'est difficile...

Principalement parce que les finances du club catalan ne sont pas au mieux en ce moment, alors que la valeur du joueur des Citizens reste très élevée, sans parler du fait que les Mancuniens n'ont absolument pas besoin de vendre pour renflouer leurs caisses. Ce dimanche, Mundo Deportivo dévoile de nouvelles informations sur ce dossier, et on apprend notamment que le prix est bel et bien de 50 millions d'euros.

Manchester City n'a pas très envie de faire de cadeau

Le journal précise que le joueur veut quitter l'Etihad Stadium, et que le Barça compte bien profiter de la volonté du joueur pour négocier à la baisse avec Manchester City. Même si les deux clubs entretiennent des relations cordiales - bon nombre de dirigeants des Skyblues étant d'anciens du Barça - les Anglais ne vont faire aucun cadeau à leurs homologues.

Reste donc à voir comment s'arrangera Joan Laporta pour mener à bien cette opération. Le média évoque un prêt avec option d'achat obligatoire, à régler en plusieurs échéances, en espérant que le Barça retrouve une santé financière dans les prochains mois/années. Le feuilleton ne fait donc que commencer...