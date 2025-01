Le cauchemar n’en finit plus pour Wesley Fofana !

La malédiction se poursuit pour Wesley Fofana… Auteur d’un début de saison convaincant sous les couleurs de Chelsea, l’ancien joueur de Leicester et de Saint-Etienne formait jusqu’alors une charnière intéressante aux cotés de Levi Colwill. Avec 12 rencontres disputées lors de cet exercice 2024-2025 et des performances globalement très intéressantes, le Français de 24 ans incarnait, dans le même temps, le renouveau des Blues, quatrièmes de Premier League avant de défier Crystal Palace, ce samedi, lors de la 20e journée. Malheureusement pour l’écurie londonienne, qui n’a récolté qu’un petit point lors de ses trois dernières sorties, le natif de Marseille a subi un nouveau coup dur.

La suite après cette publicité

Victime d’une blessure musculaire face à Aston Villa (3-0, le 1er décembre), l’international français (1 sélection) a, en effet, peut-être d’ores et déjà dit adieu à cette saison. «Il sera indisponible pour une très longue période (…). Nous ne savons pas exactement si c’est pour toute la saison, ou pour une partie de la saison», notait en ce sens son coach Enzo Maresca avant de se montrer encore plus pessimiste, ce vendredi, en conférence de presse. «Après examen, nous avons réalisé que c’était pire que ce que nous pensions au début. Il s’agit d’une blessure à l’ischio-jambier».

Fofana est maudit !

Un terrible coup dur pour le numéro 29 des Blues mais également pour les pensionnaires de Stamford Bridge, déjà privés de Benoît Badiashile jusqu’à février, qui vont donc devoir se passer des services de Fofana pour les prochains mois. Un temps annoncé dans la course au titre, Chelsea, aujourd’hui relégué à dix longueurs de Liverpool, pourrait même être tenté de recruter un défenseur central en janvier afin de ne pas compromettre ses chances de qualification à la prochaine Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

De son côté, le défenseur droitier d’1m85 va lui devoir repasser par la case infirmerie et gérer ce nouveau coup d’arrêt. Pour rappel, Fofana n’a disputé que 32 rencontres sur 125 possibles depuis son arrivée dans le club londonien, fin août 2022 en provenance de Leicester, après avoir manqué l’intégralité de la saison 2023-2024 en raison d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Si son rendement et son potentiel restent indiscutables, son corps, lui, continue de le freiner. Pour le plus grand malheur des Blues et des Bleus…