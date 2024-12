Manchester City : le malaise Kevin De Bruyne fait jaser

« Rendez-moi mes joueurs, et ça ira », disait Pep Guardiola il y a quelques jours. Effectivement, Manchester City paye un lourd tribut aux blessures depuis le début de saison, ce qui est une des explications au spectaculaire déclassement observé ces dernières semaines. Sur les 13 dernières rencontres, l’équipe de Guardiola a enregistré 9 défaites, 3 nuls pour 1 seule victoire. Cette victoire avait été acquise contre Nottingham Forest le 4 décembre dernier, et coïncidait avec le retour dans le onze de départ de Kevin De Bruyne.

Le Belge fêtait son retour parmi les titulaires, pour la première fois depuis le 18 septembre. Une blessure l’avait tenu écarté des terrains durant quelques semaines, mais alors qu’il était de retour dans le groupe, Pep Guardiola s’était contenté de le faire entrer en fin de match, ce qui avait déjà interpellé la presse anglaise sur un problème potentiel entre les deux hommes. Le 4 décembre, Kevin De Bruyne avait répondu aux doutes avec une superbe prestation, couronnée d’un but et d’une passe décisive. On pensait alors qu’une grande partie des soucis de City allait être résolue avec le retour du milieu belge.

Agacé à la fin de la rencontre contre Everton

Mais les 3 rencontres suivantes ont démontré le contraire. De Bruyne les a démarrées et Man City a perdu contre la Juve et Manchester United et fait un nul contre Crystal Palace. Alors Guardiola l’a remis sur le banc, lui qui se plaignait de ne pas avoir ses joueurs phares à disposition. Il n’en est pas sorti lors de la défaite face à Aston Villa, et a eu le droit à 15 minutes de jeu contre Everton hier, sans pouvoir forcer la décision. Et surtout, De Bruyne avait clairement la mine des mauvais jours. Il est ainsi rentré fissa au vestiaire au coup de sifflet final, ce qui a été remarqué par Danny Mills, consultant pour talksport. « Tout le monde a remarqué cette scène. Il s’est juste tourné et a quitté le terrain. Pep s’est dirigé vers lui et cela avait l’air tendu. Il n’y a pas eu de tape dans le dos ni de poignée de main. »

L’ancien buteur de Liverpool Peter Crouch a déclaré de son côté : « Kevin De Bruyne était sur le banc. Nous ne l’avons pas vu aujourd’hui. Je ne sais pas ce qui se passe avec De Bruyne. Pourquoi ne pas le faire entrer dans un match où vous cherchez désespérément un but ? C’était étrange ». Le malaise enfle donc, mais Pep Guardiola a immédiatement calmé le jeu en conférence de presse. « Kevin n’était pas prêt à jouer 90 minutes. J’aurais peut-être pu le faire entrer plus tôt, mais l’équipe se portait plutôt bien à ce moment-là », a-t-il assuré. On peut ne pas être convaincu par ses explications puisque De Bruyne avait été capable d’enchaîner 4 titularisations entre le 4 décembre et le 15 décembre. Évidemment, il est aussi difficile de mettre de côté la situation contractuelle du joueur de 33 ans, dont le bail s’achève en juin prochain. Il avait récemment laissé filtrer un peu de dépit en évoquant son avenir à Man City, qui semble s’assombrir semaine après semaine.