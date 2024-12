Manchester City : de l’eau dans le gaz entre Pep Guardiola et Kevin de Bruyne ?

Il n’y a pas que Mohamed Salah qui s’interroge sur son avenir de l’autre côté de la Manche. Kevin de Bruyne est l’autre star dont le contrat s’achève à l’issue de la saison. Mais pendant que l’Égyptien régale à nouveau au sein d’un Liverpool flamboyant, le Belge ronge son frein sur le banc d’un Manchester City en totale déliquescence. Lui le maître à jouer des Cityzens n’a plus été titulaire depuis le 18 septembre et la réception de l’Inter Milan en Ligue des Champions. Blessé et sorti à la pause, il a fait son retour dans le groupe le 2 novembre.

Depuis, il doit se contenter de simples entrées en jeu, et ce alors que son équipe enchaîne les déconvenues (6 défaites et 1 nul lors des 7 dernières rencontres). Nouvelle preuve du surprenant déclassement de De Bruyne, son entrée en jeu pour une dizaine de minutes seulement lors du choc face à Liverpool, alors que le score était déjà de 2-0 pour les Reds. Forcément, la situation commence à intriguer.

Le départ en Arabie saoudite en cause ?

« Il se passe quelque chose avec De Bruyne. Pour moi, il a été le meilleur joueur des cinq dernières saisons. Il ne commence aucun match… Je n’essaie pas de causer plus de problèmes à Manchester City, mais quelque chose ne va pas entre ces deux-là », a lancé par exemple Jamie Carragher, consultant pour Skysports. L’autre consultant star de la télé anglaise, Gary Lineker, a lui aussi laissé planer l’hypothèse d’un problème. « Il se passe quelque chose là, non ? Cela fait un mois qu’il rentre pour jouer 5 ou 10 minutes ». L’ancien joueur de Manchester City Micah Richards a peut-être donné un élément de réponse. « La possibilité que De Bruyne aille en Arabie saoudite à la fin de l’année… Il me semble qu’il y a une sorte de rupture entre eux ».

Voilà peut-être le cœur du problème. Pendant que Guardiola a prolongé son contrat jusqu’en 2027, De Bruyne attend de voir ce qu’on lui propose. Mais Manchester City ne semble pas forcément pressé, alors que le joueur a atteint les 33 ans et dispose du plus gros salaire du championnat, estimé à près de 25 M€ par saison. Le Belge n’a visiblement pas souhaité entamer les discussions, lui qui n’avait pas hésité en 2021 à s’appuyer sur une entreprise de datas pour justifier sa demande de revalorisation salariale. La rumeur d’un départ anticipé dès le mercato hivernal enfle donc, et ce n’est pas la drôle de gestion de Guardiola le concernant qui fait dégonfler le malaise naissant…