Crystal Palace - OL : les compositions officielles

Un dernier test pour l’OL. Ce samedi soir, les Lyonnais terminent leur préparation par un match amical face à Crystal Palace à Selhurst Park (une rencontre en suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). Après un succès initial, ils restent sur trois revers de suite, et ce à une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1.

Laurent Blanc décide pour l’occasion d’aligner un 4-3-3 avec Mata-Lukeba-Diomandé-Tagliafico devant Lopes. Lepenant et Tolisso sont de nouveau dans l’entrejeu, associés à Caqueret. Barcola et Cherki sont sur les ailes, aux côtés de Sarr. En face, les Eagles se présentent avec plusieurs anciens de Ligue 1 à l’image de Doucouré ou Édouard en pointe, soutenu par Ayew, Eze et Schlupp. L’ancien Gones Andersen est présent en défense centrale.

Les compositions :

Crystal Palace : Johnston – Ward, Andersen, Guehi, Clyne – Doucouré, Lerma – Ayew, Eze, Schlupp – Édouard.

OL : Lopes - Mata, Lukeba, Diomandé, Tagliafico – Lepenant, Tolisso, Caqueret – Barcola, Sarr, Cherki.