Liverpool : Jürgen Klopp se mouille pour l’avenir de Mohamed Salah

La saison dernière, Jürgen Klopp a fait ses adieux à Liverpool. Mais il suit toujours les Reds comme il l’a confié à Sky Sports.« Je suis tellement content qu’ils se portent bien, je suis en contact avec Arne [Slot] et certains joueurs m’envoient des SMS. 0,1 % d’entre eux pensent que je devrais encore être là car ils se portent très bien. Je regarde autant de matches que je peux car ils jouent un très bon football, c’est peut-être l’équipe la plus équilibrée du monde en ce moment». Puis, il a été questionné au sujet de l’avenir de Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah, tous en fin de contrat en juin.

«Je suis tellement heureux de ne pas être en charge de l’équipe en ce moment pour répondre à ces questions et de mon point de vue, j’espère que les trois prolongeront, mais ils ne me l’ont pas dit.» Concernant le Pharaon, il a ajouté : « J’espère qu’il restera. C’est le meilleur attaquant que Liverpool ait eu dans les temps modernes, un joueur fantastique, un être humain fantastique, le meilleur que votre pays pouvait avoir. J’espère qu’il restera à Liverpool.» Le message est passé…