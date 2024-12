Espagne : les exigences financières de De La Fuente freinent sa prolongation

Luis De La Fuente est peut-être un peu trop gourmand. Les négociations pour la prolongation de son contrat se compliquent en raison d’un désaccord sur son salaire. Selon Cadena SER, bien que le président de la Fédération espagnole, Rafael Louzan, envisage d’offrir une augmentation importante, il n’est pas prêt à dépasser les 2 millions d’euros par an, soit le double du salaire actuel du sélectionneur espagnol.

Ce dernier réclame néanmoins un minimum de 3 millions d’euros par an, aspirant ainsi s’aligner sur les gains de son prédécesseur, Luis Enrique. Mais le désaccord provient du fait que le président de la Roja, mandaté par la Fédération, considère que le salaire de De la Fuente devrait rester en ligne avec « les prix du marché », soulignant que Luis Enrique avait un CV plus complet, ce qui justifierait son salaire plus élevé lorsqu’il était encore en poste.