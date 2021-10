Timothy Weah rejoint la marque New Balance

Équipementier du LOSC, New Balance s'impose progressivement comme une marque incontournable sur la scène du football mondial. Dans l'optique de développer son réseau d'influence, la marque américaine s'est ainsi officiellement associé avec l'attaquant lillois Timothy Weah (21 ans). Les deux parties se sont, en effet, entendues sur un partenariat de plusieurs années où l'international américain deviendra l'image officielle de New Balance.

La suite après cette publicité

A ce propos, le buteur du club nordiste s'est d'ailleurs exprimé dans le communiqué de NB : «je signe avec New Balance, je suis très excité par ce qui nous attend. C’est une grande marque, unique dans sa façon de faire, et je sais qu’avec elle, je pourrai m’exprimer et montrer au monde ce que je sais faire». Auparavant associé avec Nike, Timothy Weah arborera désormais de nouveaux crampons, intitulés Furon +6, avec l'ambition de porter les Dogues sur le front de l'attaque.