Le FC Barcelone crie au scandale

Le FC Barcelone est fou de rage. Hier, les pensionnaires du Camp Nou ont été fixés sur la sanction de Robert Lewandowski. Ainsi, le Polonais a écopé de trois matches de suspension, lui qui avait été expulsé face à Osasuna le 8 novembre dernier lors de la dernière journée de Liga avant la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar. Après un deuxième jaune, l'attaquant avait reçu un rouge. Ce qui l'avait d'ailleurs particulièrement agacé puisqu'il avait effectué un geste polémique laissant penser que l'arbitre de la rencontre prenait de la cocaïne.

Son attitude avait été pointée du doigt dans la presse madrilène. Du côté de la Catalogne, on a plutôt pris le parti de l'ancien joueur du Bayern Munich, qui aurait été injustement sanctionné durant la rencontre. Les Blaugranas attendaient donc de savoir à quelle sauce le Polonais allait être mangé. Et visiblement, le Comité de Compétition n'a pas du tout apprécié son comportement. Ainsi, Lewy a été sanctionné de trois matches de suspension. Un terrible coup dur pour les Catalans, qui ont rapidement annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision qu'ils estiment injuste.

Lewy et le Barça sont remontés

Ce jeudi, les médias ibériques évoquent largement ce dossier. Si à Madrid on relaye simplement l'information concernant la suspension du joueur de 34 ans, à Barcelone on prend position. "Une honte", titre Sport ce jeudi avant d'ajouter : «trois matches de suspension pour Lewandowski. Le Comité des Compétitions a sanctionné l'attaquant d'un match de suspension pour son expulsion et deux pour son geste face à l'arbitre. Lewandowski hallucine et ne comprend pas». Actuellement en sélection, le buteur «estime qu'ils auraient dû retirer le premier jaune et qu'à aucun moment il n'a voulu manquer de respect aux arbitres par la suite». Sport ajoute que le joueur juge cette punition est excessive.

Du côté de Mundo Deportivo, on est sur la même longueur d'onde. "Scandale", titre le média catalan, qui a précisé par la suite : «trois parties de suspension pour Lewandowski. Il manquera le derby (contre l'Espanyol, 31 décembre), l'Atlético (8 janvier) et Getafe (22 janvier) après une décision sévère et le Barça a fait appel». MD s'est d'ailleurs trompé puisque Lewy (18 buts, 4 assists) manquera le match face au Betis (17 janvier) plutôt que celui face à Getafe. Mais quoi qu'il en soit, c'est une énorme perte pour Xavi, qui pourrait s'appuyer sur Ansu Fati ou Memphis Depay pour le remplacer durant cette période selon Sport. Du côté des dirigeants, on est très remonté explique El Chiringuito. On espère d'ailleurs que l'appel permettra de réduire la sanction. La suite au prochain épisode.